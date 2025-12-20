Los mejores juegos nativos para Linux de 2025  

Siguen saliendo juegos nativos para Linux y es justo reconocerlo, así que ahí va una lista con los 25, o más bien los 20 + 5 mejores juegos nativos para Linux de 2025, ya que los cinco últimos son todo gratuitos o free to play, tanto monta. Por supuesto, se trata de una lista para nada absoluta, algo imposible por otra parte, cuando hablamos de un tema tan subjetivo. Para confeccionarla hemos revisado sitios como Metacritic, Opencritic, las notas de los usuarios en Steam, hemos cocinado un poco los datos y… a continuación podéis ver la lista.
| etiquetas: juegos , nativos , linux , kabuto park , cronos , hollow knight