Meir Kahane y el movimiento extremista kahanista [ENG]

"Los no judíos estarán obligados a asumir obligaciones, impuestos y esclavitud . Si no aceptan la esclavitud y los impuestos, serán deportados a la fuerza." / “Un no judío no vivirá dentro de la jurisdicción de la ciudad de Jerusalén”. / "Un no judío que tenga una relación matrimonial con un judío será condenado a 50 años de prisión. Una prostituta judía o un hombre judío que tenga una aventura con un hombre no judío será condenado a cinco años de prisión." / "Los no judíos en el Estado de Israel carecerán de derechos nacionales y no podrán..

Bifaz
El actual ministro de Seguridad Nacional del gobierno de Netanyahu, Ben Gvir, pertenece al movimiento kahanista. Durante una entrevista en su casa, enseñaba orgulloso un poster de Kahane y otro de Baruch Goldstein, el terrorista kahanista que entró en una mezquita con un rifle de asalto y mató a decenas de palestinos.

- Periodista: Esta foto es toda una declaración. Muy, muy explícita... Cuando tu hijo te pregunta ¿Quién es? ¿Quién es el de la foto?
- Ben Gvir: Le digo que es un hombre justo, un héroe. Le digo que es el doctor que le salvó las vidas a los judíos.
www.youtube.com/watch?v=zzjYJ6OqUyc
UNX
Y todo esto a nivel global, pues todos los goyim deben ser esclavizados o exterminados por el pueblo elegido.
Otro gran éxito del pensamiento mágico.
ur_quan_master
La religión del amor.
cocococo
Había leído "Mein Kampf".
