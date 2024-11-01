Meir Kahane y el movimiento extremista kahanista [ENG]

"Los no judíos estarán obligados a asumir obligaciones, impuestos y esclavitud . Si no aceptan la esclavitud y los impuestos, serán deportados a la fuerza." / “Un no judío no vivirá dentro de la jurisdicción de la ciudad de Jerusalén”. / "Un no judío que tenga una relación matrimonial con un judío será condenado a 50 años de prisión. Una prostituta judía o un hombre judío que tenga una aventura con un hombre no judío será condenado a cinco años de prisión." / "Los no judíos en el Estado de Israel carecerán de derechos nacionales y no podrán..