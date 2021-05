Megadeth ha despedido a David Ellefson, su bajista, dos semanas después de la filtración de sus vídeos

El líder de la banda, Dave Mustaine ha anunciado la salida de Ellefson en un comunicado oficial difundido en las redes sociales de la banda: “Informamos a nuestros fans de que Dave Ellefson ya no toca con Megadeth y de que separamos nuestro camino del suyo de forma oficial”. “No tomamos esta decisión a la ligera. Aunque no sabemos cada detalle de lo sucedido, con una relación que ya era tensa, lo que se ha revelado es suficiente para hacer que trabajar juntos ya no sea posible en el futuro”.