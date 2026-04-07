La megaciudad en el desierto saudí se estanca: los inversores abandonan el proyecto faraónico de The Line

Hasta ahora, la construcción de The Line ha consumido 50.000 millones de dólares. Arabia Saudí no ha logrado sumar tantos inversores extranjeros al proyecto como esperaba en 2021. En Trojena, las noticias son peores. Arabia Saudí ya renunció a organizar los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, cuya celebración estaba prevista en sus pistas. El 2 de febrero, un mes antes de la guerra, el Comité Olímpico Asiático recibió la noticia de que Arabia no podría cumplir con su compromiso. Los costes del proyecto de Trojena se habían disparado