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La megaciudad en el desierto saudí se estanca: los inversores abandonan el proyecto faraónico de The Line

Hasta ahora, la construcción de The Line ha consumido 50.000 millones de dólares. Arabia Saudí no ha logrado sumar tantos inversores extranjeros al proyecto como esperaba en 2021. En Trojena, las noticias son peores. Arabia Saudí ya renunció a organizar los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, cuya celebración estaba prevista en sus pistas. El 2 de febrero, un mes antes de la guerra, el Comité Olímpico Asiático recibió la noticia de que Arabia no podría cumplir con su compromiso. Los costes del proyecto de Trojena se habían disparado

| etiquetas: trojena , the line , gasto , mega ciudad , arabia saudí , millones
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3 comentarios
4 1 0 K 65 actualidad
#1 Perrota
Estáis repostando poco vuestros coches diésel, gasolina o híbridos. Los amigos árabes necesitan que aumentéis vuestro compromiso con la causa.
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Andreham #2 Andreham
Llamar "inversores" a gente que tiene dinero por castigo y lo suelta en gilipolleces para poder tocarse con titulares en los que se dice cómo están creando la mejor cosa del universo es tirarse un poco el moco.

Como la gente ha ridiculizado el proyecto, pues se abandona.
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Wintermutius #3 Wintermutius
¿Qié deportes de invierno se practican en Arabia Saudí?
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menéame