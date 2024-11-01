Los medios británicos se aferran desesperadamente a William en la visita de Harry y Meghan a Jordania, e Internet Explota (ING)  

El príncipe Harry y Meghan Sussex comenzaron su impactante visita humanitaria de dos días a Jordania por invitación de la OMS, y la atención ha sido enorme. Pero en lugar de dejar que el momento se mantuviera, los medios británicos se apresuraron a reescribir los titulares y vincular torpemente al príncipe William con la noticia. Los espectadores no se dejaron engañar, y la desesperación se hizo notar alto y claro. Analicemos la edición, la reacción negativa y por qué la gente está criticando al Daily Mail por ello.