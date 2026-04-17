Me siento viejo

Es cierto, ya soy viejo.

Con mis 63 años ya he visto mucho pero aun así la vida no deja de sorprenderme.

Hoy la realidad me ha golpeado en la cara con todas sus fuerzas.

En uno de los envíos sobre el lanzamiento de una nueva versión del kernel Linux he querido, por nostalgia y hacerme un poco el gracioso, he recuperado un viejo meme: "La verdad de la milanesa".

www.meneame.net/story/linus-torvalds-anuncia-lanzamiento-linux-7/c02#c

Mi sorpresa ha sido mayúscula cuando tantos usuarios no han sido capaces, no ya de conocerlo, si no de no ver las evidentes incongruencias temporales que parecen en la redacción.

No os guardo rencor a todos los que me habéis votado negativo el comentario, la ley de Poe es fuerte.

Gracias por su atención.