Maxi Iglesias denuncia el veto de otros programas tras salir en 'La Revuelta' y se apunta a 'El Hormiguero': "Me cancelaron"

Maxi Iglesias ha regresado este martes a 'La Revuelta' como el as bajo la manga de RTVE frente al estreno de Marc Giró en La Sexta. El actor se ha reencontrado con David Broncano casi un año después de su última visita para presentar su nueva película 'Todo lo que perdimos', y precisamente ha terminado confesando al humorista el alto precio que tuvo que pagar tras pasar por su programa: posiblemente entrar en la lista negra de 'El Hormiguero'.