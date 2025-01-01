Math to Touch [ING]

Math to Touch es una colección de 16 pequeñas aplicaciones, cada una de las cuales abre un pequeño mundo matemático para explorar. La colección contiene temas como: matemáticas y música, simetría, fractales, sólidos en el espacio, relaciones entre las matemáticas y la física y la simetría, caos, juegos de rompecabezas y muchos más. Todas las aplicaciones están desarrolladas con CindyJS, un marco de trabajo de código abierto para aplicaciones matemáticas interactivas.
