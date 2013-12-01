Los últimos días de Constantino Turón. La muerte del más famoso de los bandidos asturianos nunca fue aclarada, apareció sin sentido y magullado en la escombrera del pozo San Mamés y no logró recuperarse. El día 14 de junio de 1932, Constantino García "Turón", el más famoso de los bandidos asturianos, escuchaba el que iba a ser su último veredicto después de llevar unos meses en prisión preventiva tras haber sido detenido cuando cumplía casi cuatro años alejado del presidio, gozando de uno de los períodos más largos de libertad que había tenido