Marsella, silencio o plomo para reinar en el narcotráfico

Ganancias de 80.000 euros al día se traducen en 560.000 euros a la semana, casi 2,5 millones al mes, más de 29 millones al año... En 2023 hubo 49 asesinatos vinculados al tráfico de drogas. El año pasado fueron 24. Durante su presencia en la urbe, Macron inauguró una nueva comisaría entre dos de los llamados barrios de la droga. Su viaje provocó que las fuerzas policiales se desplegaran en lugares como La Castellane, acostumbrados a vivir sin agentes uniformados paseando por sus calles.