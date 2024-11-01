edición general
Marlaska premia a los antidisturbios del dispositivo de la Vuelta en Madrid

Marlaska premia a los antidisturbios del dispositivo de la Vuelta en Madrid

Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del dispositivo de este domingo recibirán un abono extraordinario por sus servicios

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Si son horas extras esta bien que se las paguen.
Aokromes #7 Aokromes
#1 no hicieron muy bien su trabajo :troll:
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#7 Algunos según se ven en las noticias si, hicieron lo que mejor se les de, dar palos. :-D
Aokromes #10 Aokromes
#9 intentaron hacer su trabajo (dar palos), pero fracasaron en objetisvos (lograr que la vuelta acabase en la meta programada) :troll:
reivaj01 #13 reivaj01
#10 una vez puestos de anfetas, coca y speed ya no hay objetivos, sólo presas a las que apalear.
DDJ #8 DDJ *
Qué hijos de puta estos cabrones de la razón xD están tratando de asociar un pago por horas extras (premio lo llaman) con las medallas que otorgó el gobierno de Mazón a los escoltas que nunca han hablado de dónde estaba su protegido

xD

Hijooooos de puuuuuta xD xD
rendri #11 rendri
Es un premio por no pegar mucho y contenerse...
#3 Suleiman
Ahora se quejarán del gobierno?
Deviance #6 Deviance
De Marhuenda me creo cero...... ni entro, ni voto, pero suena a invent desde lejos......
BastardWolf #5 BastardWolf
Les ha dado a todos un hueso y les ha acariciado el lomo?
Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
Lo cierto que ha salido todo bien, al final todo ha sido una fiesta.
Magog #2 Magog
Marlaska a sido, toda la sabta vida de dios, un cabron con pintas, que ha dado su beneplacito hasta a las torturas, así que esto es casi hasta irrelevante
#4 Sacapuntas
#2 Es irrelevante porque es La Razón: tergiversación y mentiras. Nada en lo que se pueda confiar como contrastadamente cierto.
