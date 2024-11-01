Mario Picazo pone de ejemplo a París por un gran motivo y lanza una pregunta al aire: '¿Se trata de una falta de voluntad política?'

En una publicación compartida en 'X', el meteorólogo Mario Picazo ha enseñado un mapa de la evolución de la calidad del aire en París, donde se puede ver cómo la ciudad ha pasado de tener algunas zonas con altos niveles de contaminación a áreas mucho más limpias y verdes, y ha querido lanzar una pregunta al final: "¿Se trata de una falta de voluntad política, de oposición ciudadana o de miedo a cambiar la infraestructura existente?".
| etiquetas: paris , aire , contaminación , polita , picazo
Más allá de la parte turística,una ciudad cada vez más humana para sus residentes.