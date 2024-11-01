edición general
Mario Picazo pone de ejemplo a París por un gran motivo y lanza una pregunta al aire: '¿Se trata de una falta de voluntad política?'

En una publicación compartida en 'X', el meteorólogo Mario Picazo ha enseñado un mapa de la evolución de la calidad del aire en París, donde se puede ver cómo la ciudad ha pasado de tener algunas zonas con altos niveles de contaminación a áreas mucho más limpias y verdes, y ha querido lanzar una pregunta al final: "¿Se trata de una falta de voluntad política, de oposición ciudadana o de miedo a cambiar la infraestructura existente?".

En Madrid íbamos bien hasta que se cruzó el ala dura del carapollismo.
#1 Como todo lo que toque la derecha, ponen una bandera grande y se funden la pasta que podrían dedicar a mejorar la vida de los ciudadanos, incluso al que le vota
La transformación de Paris ha sido enorme en mejorar la vida ciudadana en pocos años.Cientos de espacios verdes recuperados,cierre o límite al tráfico,calles cerradas en cercanías a colegios,plazas de aparcamientos dedicadas al esparcimiento y aceras,fuentes de agua,servicios y bancos por todas partes....
Más allá de la parte turística,una ciudad cada vez más humana para sus residentes.
