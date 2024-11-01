Marinas en miniatura de Iván Aivazovsky (ca. 1887)  

Como sugieren sus marinas en miniatura, Aivozovsky fue prolífico. Hoy en día, se le atribuyen unas 6.000 pinturas. Sin embargo, su productividad no siempre fue vista como una ventaja por sus contemporáneos. Para Ivan Aivazovsky (1817–1900), nacido en Feodosia, Crimea, de padres armenios y a menudo recordado como uno de los grandes pintores marinos del Imperio ruso, capturar el mar generalmente requería grandes lienzos. Sus paisajes marinos turbulentos y bañados de luz podían ser panorámicos, extendiéndose más de 200 centímetros