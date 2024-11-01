Mariló Montero: "Sin la tauromaquia, el toro se extinguiría"  

La presentadora y tertuliana Mariló Montero, concursante de MasterChef Celebrity 10, defiende la tauromaquia en su primera visita a Broncano en La Revuelta. Fue a promocionar MasterChef Celebrity 10 pero apenas dijo unas palabras sobre ello, centrando su aparición sobre "política unidireccional" en TVE, la no emisión de corridas de toros y Ana Rosa, lo cual llevó al debate junto con el público del programa.