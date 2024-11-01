edición general
14 meneos
49 clics
Mariló Montero: "Sin la tauromaquia, el toro se extinguiría"

Mariló Montero: "Sin la tauromaquia, el toro se extinguiría"  

La presentadora y tertuliana Mariló Montero, concursante de MasterChef Celebrity 10, defiende la tauromaquia en su primera visita a Broncano en La Revuelta. Fue a promocionar MasterChef Celebrity 10 pero apenas dijo unas palabras sobre ello, centrando su aparición sobre "política unidireccional" en TVE, la no emisión de corridas de toros y Ana Rosa, lo cual llevó al debate junto con el público del programa.

| etiquetas: revuelta , mariló , tauromaquia , unidireccional , ana rosa , perro sanxe
12 2 0 K 150 politica
16 comentarios
12 2 0 K 150 politica
Comentarios destacados:    
Veelicus #3 Veelicus
El toro no existe como especie propia, es la misma especie que las vacas, pero las ignorantes como Marilo no pierden la oportunidad para hacer el ridiculo
5 K 72
#15 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 El toro será como el caballo, que solo existe ya la especie doméstica, mientras que la salvaje ya se extinguió.
0 K 14
efectogamonal #7 efectogamonal
Sin TVE Mariló Montero se extinguiria {0x1f525}
1 K 31
#5 Hombre_de_Estado
No entiendo por qué se atascan en este argumento tan manido; la realidad es mucho peor: el toro es el guardián de la dehesa.

Si la dehesa es el Paraíso en la Tierra que es, con sus encinares, venados y gorrinos, es por el toro de lidia que está siempre vigilante. Nadie se mete en la dehesa a tocar los cojones, porque sale corneado por los cuatro costados, y empalao si se tercia.

Adiós toro de lidia, adiós dehesa, adiós salchichón de ciervo, adios licor de bellota... y el único "jamón" sería el de Parma. Despertad ya, cojones.
0 K 20
#9 Pixmac
Fue una entrevista nada usual. Cuando Mariló Montero habló de hacer una comida de Broncano con ella, Ana Rosa y Susanna Griso me vino a la cabeza la película "Puñales por la espalda" xD
0 K 20
#14 Nadasdy
Ahora que venga la caterva derechona a decir que ya no se puede hablar de nada y que todo es censura. En RTVE le están dando más micro y foco, a personajes como este, que incluso en la privada. Este buenísmo intentado combatir con cultura y humor la maldad disfrazada de ignorancia nos va a salir caro.
1 K 18
autonomator #4 autonomator
Partiendo de la base que odio los toros y cualquier forma de entretenimiento que maltrate a un animal. A la mediocre esta se le olvida que en esa RTVE que tilda de sectaria hay un programa de toros y otro de caza.
0 K 15
Moderdonia #16 Moderdonia
No podemos tolerar las costumbres bárbaras de los pueblos con la excusa de la tradición, sea el toro de Tordesillas o la cruzcampo de Sevilla.
0 K 14
manzitor #2 manzitor
"Televisión unidireccional", igual cree que lo normal es lo de A3, Telemadrid, Canal Sur o T5.
0 K 12
vviccio #11 vviccio
Qué bonito es vivir en la ignorancia. Hagamos como que no se descubrió la penicilina y ni la anestesia, vivamos todos como en el siglo XIX. Ignoremos el conocimiento adquirido durante siglos que su lugar sea ocupado por la superstición, la superchería y lo que diga el jefe de la tribu.
0 K 11
Furiano.46 #6 Furiano.46
La estupidez de la semana.
0 K 10
iñakiss #10 iñakiss
Es alucinante la percepción de equidistanvia entre sus medios y los de RTVE, una persona que (bueno, de la universidad del plus en Navarra) se supone periodista. Los espectadores buscamos contrarrestar a las alternativas que son su marido en la radio y sus amiguis en las privadas. Vergonzosa la prepotencia y su cruzada contra el sanchismo con el Falcón, el fiscal general y todos los tópicos de cuñado vencidos por una profesional (se presupone que también lo es).
0 K 10
#12 Mandri20
Que hagan un videojuego de toros a lo Carmaggedon y dejen ya de dar por culo.
0 K 10
#13 javic
Una joya intelectual la señora. Que no es maltrato dice.
0 K 10
alfon_sico #1 alfon_sico
De todas las especies que están a punto de extinguirse hay que preocuparse del toro bravo no vaya a ser que tal
0 K 9
drocab2012 #8 drocab2012
Hay que azotarla para que no se extinga...
0 K 6

menéame