Mariló Montero: "Sin la tauromaquia, el toro se extinguiría"  

La presentadora y tertuliana Mariló Montero, concursante de MasterChef Celebrity 10, defiende la tauromaquia en su primera visita a Broncano en La Revuelta. Fue a promocionar MasterChef Celebrity 10 pero apenas dijo unas palabras sobre ello, centrando su aparición sobre "política unidireccional" en TVE, la no emisión de corridas de toros y Ana Rosa, lo cual llevó al debate junto con el público del programa.
Si la dehesa es el Paraíso en la Tierra que es, con sus encinares, venados y gorrinos, es por el toro de lidia que está siempre vigilante. Nadie se mete en la dehesa a tocar los cojones, porque sale corneado por los cuatro costados, y empalao si se tercia.
Adiós toro de lidia, adiós dehesa, adiós salchichón de ciervo, adios licor de bellota... y el único "jamón" sería el de Parma. Despertad ya, cojones.