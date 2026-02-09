María López, 68 años, jubilada y abuela más guapa de España: “Solo veo la edad como un número, mi mente es de 40 y siempre me he sentido más joven”

A sus 68 años, María López se mantiene activa y reinventándose: creadora de Doctora Amor y ganadora de Mrs. Grandma Galicia 2025 y Mrs. Grandma España 2025, demuestra que la edad solo está en los números
Porque en lo que se nota la edad es en la cantidad de dolores nuevos que aparecen, en que el estomago no acepte bebidas, picantes,....
¿Una “milf” de setenta años, que será lo próximo una “teen” de cuarenta?
Nos hacemos viejos, hay que aceptarlo.