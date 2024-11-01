edición general
Marc Márquez campeón del mundo de Moto GP

Marc Márquez se ha proclamado por séptima vez campeón del mundo de Moto GP en Motegi (Japón), las mismas veces que lo fue Valentino Rossi y una menos que el récord de Giacomo Agostini. El renacimiento del cerverí se ha confirmado como una de las epopeyas históricas del mundo del deporte. A Marc ya le servía sumar seis puntos menos que su hermano Àlex para atar el título, pero ha vuelto a quedar por delante de él (segundo por sexto) en una carrera muy cómoda en la que no ha necesitado arriesgar.

#2 yarkyark
Yo si fuera Marquez se lo dedicaría Rossi :troll:
frg #3 frg
#2 No suele tener gestos feos, ni siquiera con algunos que pueden merecerlos.
joffer #4 joffer
#2 ya lo hará en año que viene :troll:
nereira #1 nereira
More than a number
#5 Tensk
Bueno, bueno, que le hizo una peineta a su RCV en 2023 sólo porque casi lo tira antes de la "cascada" en Sachsenring... sólo acabó cayéndose cinco veces aquel finde.
