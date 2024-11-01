Marc Márquez campeón del mundo de Moto GP

Marc Márquez se ha proclamado por séptima vez campeón del mundo de Moto GP en Motegi (Japón), las mismas veces que lo fue Valentino Rossi y una menos que el récord de Giacomo Agostini. El renacimiento del cerverí se ha confirmado como una de las epopeyas históricas del mundo del deporte. A Marc ya le servía sumar seis puntos menos que su hermano Àlex para atar el título, pero ha vuelto a quedar por delante de él (segundo por sexto) en una carrera muy cómoda en la que no ha necesitado arriesgar.