Marc Giró elige un provocador nombre para su programa en La Sexta: ‘Cara al show’

Marc Giró no cambiará mucho su programa en el cambio de TVE a La Sexta, según lo que ha trascendido hasta ahora. Habrá un monólogo, entrevistas, una mesa y colaboradores en clave de humor, como un clásico late night estadounidense. Pero su nuevo espacio ya no se llamará Late Xou, sino que tendrá un título mucho más provocador: Cara al show. Así lo ha anunciado Atresmedia este sábado, tras rumorearse durante semanas, en el adelanto de una entrevista que el presentador catalán hará con Jordi Évole para Lo de Évole, también emitido por el mismo..
| etiquetas: marc giró , provocador , la sexta , cara al show