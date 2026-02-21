edición general
Marc Giró elige un provocador nombre para su programa en La Sexta: ‘Cara al show’

Marc Giró no cambiará mucho su programa en el cambio de TVE a La Sexta, según lo que ha trascendido hasta ahora. Habrá un monólogo, entrevistas, una mesa y colaboradores en clave de humor, como un clásico late night estadounidense. Pero su nuevo espacio ya no se llamará Late Xou, sino que tendrá un título mucho más provocador: Cara al show. Así lo ha anunciado Atresmedia este sábado, tras rumorearse durante semanas, en el adelanto de una entrevista que el presentador catalán hará con Jordi Évole para Lo de Évole, también emitido por el mismo..

cocolisto #1 cocolisto
Guste más o menos, el nombre del programa no deja de ser cañero {0x1f604} {0x1f604}
2 K 47
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Troleum Máximun. Federico se va a poner de uñas. xD
1 K 40
sotillo #5 sotillo
#1 A mi este personaje me encanta, es inteligente y no para de sorprender, normal que la derecha no le trague
0 K 10
Malinois #3 Malinois
No creo que en La Secta le permitan hacer esos maravillosos monólogos que hacía en La 1
1 K 22
#4 Eukherio
#3 Está allí por la pasta. Al principio le dejarán, pero después ya veremos. Si la audiencia acompaña seguramente no le molesten mucho, pero si la cosa va regular no creo que le permitan desfasar mucho.
1 K 20
sotillo #6 sotillo
#4 No creo que trague con mucho, no tiene pinta
0 K 10

