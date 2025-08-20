Mapa de incendios activos en Galicia: consulta cómo evolucionan todos los focos

La ola de incendios que sufre Galicia, sobre todo desde que el 8 de agosto se inició el megafuego de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, ha adquirido proporciones históricas. Según los datos proporcionados por la Xunta, desde el 1 de julio hasta este 20 de agosto, con todavía siete focos activos, han ardido algo más de 91.500 ha. Pero las imágenes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, siglas en inglés), integrado en el programa de satélites Copernicus, duplican la superficie afectada, hasta las 155.252 ha.