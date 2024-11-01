edición general
Jeremías Gamboa, escritor peruano: "En el Perú, el mejor elogio que te pueden hacer es que no pareces peruano. Son pocos los peruanos que se identifican con su rostro, con su país"

¿Cómo regresar a un país del que se ha huido? ¿Cómo reconciliarte con tus orígenes y con la imagen que te devuelve el espejo cuando la sociedad te impulsa a renegar de ella? Estas son solo algunas de las preguntas a las que se enfrenta Manuel Flores, alter ego del escritor peruano Jeremías Gamboa, en "El principio del mundo". Una novela de casi mil páginas, escrita a lo largo de diez años, sobre la identidad, las raíces, el origen y el racismo que impregna todos los estratos de la sociedad peruana.

perú , racismo , identidad
4 comentarios
OCLuis #1 OCLuis *
Pues precisamente ayer, saliendo yo de casa para el trabajo, me crucé con un vecino anciano que volvía de pasear (su señora ya está muy mayor) acompañado de la mujer que le ayuda en casa. Una chica que tanto por su expresión facial como por su antropometría anunciaba desde lejos su genética andina.

Al acercarme para saludarlo quiso presentármela. Me dijo esta es fulanita, de...
Le paré en seco y le dije:
-No hace falta que me digas de donde es: lleva marcado en el rostro el orgullo de Atahualpa y Manco Capac.

Creo que con esa simple frase he hecho una amiga para toda la vida.
#2 Kuruñes3.0
#1 madre mía, espero de verdad que sea ficción... xD xD
Es que esta al nivel de " mi negro amigo" o "orgulloso mandingo"
traviesvs_maximvs #3 traviesvs_maximvs
#1 anda que si te llega a decir que es de Soria...
#4 encurtido
A mí una vez un latinoamericano, creo que venezolano por el acento, me preguntó por una dirección y después me dijo que me había preguntado a mí porque le parecía latinoamericano. Me ha pasado mucho más con magrebíes pero ahí es que he vivido en zonas donde eran mayoría y me hablaban directamente en su idioma. Ni ellos ni yo lo vemos como una desconsideración.

Entiendo la problemática y la necesidad de corregir todo lo asociado a la estratificación social, probreza heredada o directamente odio racista, etc. Pero en la medida de lo posible hay que no dar importancia a estas cosas.
