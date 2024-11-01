edición general
Manipulan en secreto decenas de papeles de Jeffrey Epstein para borrar el nombre del expríncipe Andrés, según 'The Sun'

Decenas de documentos que identificaban a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, en los archivos del pederasta Jeffrey Epstein han sido alterados en secreto para no mencionar al expríncipe, según informa este lunes el portal británico The Sun. Los intercambios de correos electrónicos entre Andrés y Epstein, el magnate fallecido en la cárcel en agosto de 2019, fueron alterados en las últimas dos semanas, después de su publicación oficial, indica el tabloide.

