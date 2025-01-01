edición general
De la maleta al pueblo al vuelo 'low cost': así ha cambiado el verano de la clase media española

El verano español ya no es sinónimo de un mes entero en el mismo lugar, sino de experiencias variadas y viajes repartidos a lo largo del año. El vínculo emocional con el lugar de origen se diluye y se sustituye por una búsqueda constante de novedades, comodidad y experiencias únicas. "Aunque tenemos la percepción de que 'todo el mundo' se va de vacaciones, el porcentaje de la población que no lo hace está por encima de la media europea", explica para Business Insider España. "Y en la mayoría de los casos es por razones financieras", añade.

Pues si la gente en España que pudiera permitirse unas vacaciones estuviera en la media europea, entonces estaría todo absolutamente colapsado.

Yo lo que veo cada verano son miles y miles de personas llenando aviones, colapsando autopistas en las operaciones salida y llenando hoteles y restaurantes. Y esto se ve año tras año.

Así que habrá gente que no puede ir de vacaciones, pero sigue habiendo muchísima más que si puede hacerla, y a full. Porque por ejemplo el tema embarcaciones, estan las calas y playas llenas y llenas de barcas. Y eso también es un dinero...
Picatoste_de_ajo #3 Picatoste_de_ajo
Clase media española :palm:
Joker_2O #4 Joker_2O
#3 No entiendo por que insisten en llamar clase media a la clase trabajadora.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
que no puedes permitirtelo, asumelo y deja de hacer el tieso y el postureta, y centrate para el año que viene que puedas
#5 encurtido *
Lo de viajar, ir a hoteles con avión y todo eso es algo que en mi familia no lleva ni 20 años (tengo 40). Nunca hemos tenido vacaciones más allá de ir un día suelto a una playa que pille a menos de 2h en coche o algunas esporádicas veces que estuviera con mis padres y mis tíos 14 personas en un apartamento de 70m. El verano siempre ha sido para trabajar en alguna cosa que no existiera durante el año (agricultura, construcción y turismo en ese orden)

Es como pretender poner de ejemplo la…   » ver todo el comentario
