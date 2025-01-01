De la maleta al pueblo al vuelo 'low cost': así ha cambiado el verano de la clase media española

El verano español ya no es sinónimo de un mes entero en el mismo lugar, sino de experiencias variadas y viajes repartidos a lo largo del año. El vínculo emocional con el lugar de origen se diluye y se sustituye por una búsqueda constante de novedades, comodidad y experiencias únicas. "Aunque tenemos la percepción de que 'todo el mundo' se va de vacaciones, el porcentaje de la población que no lo hace está por encima de la media europea", explica para Business Insider España. "Y en la mayoría de los casos es por razones financieras", añade.
| etiquetas: vacaciones , verano español , airbnb , viajes , experiencias
Yo lo que veo cada verano son miles y miles de personas llenando aviones, colapsando autopistas en las operaciones salida y llenando hoteles y restaurantes. Y esto se ve año tras año.
Así que habrá gente que no puede ir de vacaciones, pero sigue habiendo muchísima más que si puede hacerla, y a full. Porque por ejemplo el tema embarcaciones, estan las calas y playas llenas y llenas de barcas. Y eso también es un dinero...
Es como pretender poner de ejemplo la…