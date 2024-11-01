La Maldita Hemeroteca: "No lo llamen genocidio"

La directora de Maldita Hemeroteca, Clara Jiménez-Cruz, ha desmentido los bulos más destacados de la semana, entre ellos, los titulares que algunos medios han publicado acusando a los manifestantes propalestinos que cortaron el tramo final de La Vuelta Ciclista a España de ser miembros de ETA y de la kale borroka. También ha repasado declaraciones de líderes del PP negando que en Gaza se esté perpetrando un genocidio cuando, en otros grandes conflictos, el Partido Popular no ha tenido ninguna duda en llamarlos genocidio