Maduro eleva la alerta militar en Venezuela en plena escalada con Estados Unidos

La decisión coincide con la llegada a aguas del Caribe del portaaviones estadounidense ‘Gerald Ford’, el más dotado de sus Fuerzas Armadas

Spirito
Trump está desesperado, porque supongo quiere que Venezuela derribe ese portaviones y algún destructor, para tener excusa para iniciar una guerra total contra Venezuela... con lo cual le daría a Trump más poder en EEUU para hacer, para tapar sus desastres y, de paso, para llevarse el petróleo y recursos riquísimos de Venezuela...

Después de eso irían a someter a otros países de Hispanoamérica...

EEUU ya solo puede sobrevivir como superpotencia o imperio si se hace con el control de toda América, incluido Canadá.
K
camvalf
#1 no sobrevive como potencia de ninguna manera, esta empezado su decadencia.
K
Spirito
#2 Lo mismo pienso: EEUU va en picado ya haga lo que haga.

Pero la bestia aún colea y es bastante peligrosa.
K
salteado3
#1 Ni eso. Le ponen una pegatina a un dron comprado en AliExpress con la bandera de Venezuela y lo estrellan contra el casco del portaaviones. Casus Belli de toda la vida para arrasar el país y quedarse a gestionar su petroleo para que no se eche a perder.
K

