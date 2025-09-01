edición general
Maduro alerta que responderá con una lucha armada

Maduro alerta que responderá con una lucha armada

El dictador venezolano acusó a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen a través de un “amenazante” despliegue en el Caribe de ocho barcos de guerra.

#3 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/vuelve-mentir-estados-unidos-ahora-robar- ¿Vuelve a mentir Estados Unidos, ahora para robar a Venezuela?
EEUU difundió la mentira de que el régimen de Sadam Husein disponía de armas de destrucción masiva y con esa justificación comenzó un año después la invasión ilegal de Irak para derrocarlo. La guerra provocó la muerte de 4.400 soldados estadounidenses y de unos 300.000 iraquíes. Ahora, EUU está difundiendo que Maduro, lidera el «cartel narcoterrorista».Trump ha ofrecido 50 millones de dólares por Maduro, y ha ordenado desplegar buques de la armada estadounidense alrededor de ese país, mintiendo. En los mismos informes de la DEA, ni Maduro ni Venezuela aparecen como narcotraficantes
#1 drstrangelove
Dictador? Lo cualo?
#2 bact3rio
Me pregunto qué querrá hacer con ese dedo, y dónde estará pensando en ponerlo.
