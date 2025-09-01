·
Maduro alerta que responderá con una lucha armada
El dictador venezolano acusó a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen a través de un “amenazante” despliegue en el Caribe de ocho barcos de guerra.
3 comentarios
#3
tierramar
*
www.meneame.net/m/actualidad/vuelve-mentir-estados-unidos-ahora-robar-
¿Vuelve a mentir Estados Unidos, ahora para robar a Venezuela?
EEUU difundió la mentira de que el régimen de Sadam Husein disponía de armas de destrucción masiva y con esa justificación comenzó un año después la invasión ilegal de Irak para derrocarlo. La guerra provocó la muerte de 4.400 soldados estadounidenses y de unos 300.000 iraquíes. Ahora, EUU está difundiendo que Maduro, lidera el «cartel narcoterrorista».Trump ha ofrecido 50 millones de dólares por Maduro, y ha ordenado desplegar buques de la armada estadounidense alrededor de ese país, mintiendo. En los mismos informes de la DEA, ni Maduro ni Venezuela aparecen como narcotraficantes
0
K
14
#1
drstrangelove
Dictador? Lo cualo?
0
K
10
#2
bact3rio
Me pregunto qué querrá hacer con ese dedo, y dónde estará pensando en ponerlo.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
