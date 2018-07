Los madrileños no tienen periódicos y no lo saben

Al bajar el sábado por la mañana a la cafetería de debajo de mi casa un señor llegaba enfadado a tomarse el café. “Que el quiosquero no tiene periódicos, ni El Mundo ni El País“, gruñía. Madrid lleva más de una semana sin las grandes cabeceras en los quioscos y mucha gente no se había dado cuenta hasta el fin de semana, y eso que era el segundo sin prensa. Lo que hace no muchos años habría provocado tantas conversaciones como las que está dando la huelga del taxi, ha pasado totalmente desapercibido.