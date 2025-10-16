Los madrileños compran una de cada 10 viviendas que se venden en Asturias

En los últimos ejercicios, especialmente desde el final de la pandemia y la apertura de la Variante de Pajares, el mercado inmobiliario asturiano ha experimentado cifras de crecimiento casi permanente, con un aumento tanto de las operaciones de compraventa como de los precios, también para el alquiler. Todo ello a pesar de que el crecimiento demográfico de Asturias, aunque positivo, es muy pequeño, apenas lo justo para mantener el millón de habitantes. En parte este auge se debe al incremento de adquisiciones por parte de residentes en otros te
Casi llegaría a decir que odiar a los Madrileños es odiar a los españoles (en el sentido de población, no en el sentido "vivaspañacagondios!", no se si me explico)
El caso es que cada uno tenga un enemigo, fuera de Madrid, los Madrileños, en Madrid, los Catalanes, en Casarrubios de Abajo, los de Casarrubios de Arriba....
Cuando el enemigo real de todos es el capitalismo... e Israel
Pa los madrilanos que busque n sitio guapu ... lo suyo ye La Felguera.
Siempre se habla de medidas que hagan bajar el precio, lo que no nos damos cuenta es que una vez que la vivienda baja de cierto precio se hace muy atractiva para gente de fuera, aunque para los locales aún no haya bajado lo suficiente.
Está claro lo que busca el titular, señalar a los malvados madrileños que roban, insultan, chulean, suben los precios y además son tontos y aparcan el coche siempre en las rampas de los puertos.
Alimentando el enfrentamiento entre ciudadanos.