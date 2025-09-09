Madrid "reprimirá" cualquier incidente violento en la Vuelta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado este martes que se «reprimirán» los actos violentos que se produzcan en la última etapa de la Vuelta Ciclista, que llegará a Madrid el domingo: «tolerancia cero hacia los disturbios y hacia los incidentes violentos».
| etiquetas: madrid , vuelta , almeida , represión , libertad
Un par de pulseritas infiltradas y arreglado.
Pero si, nazis infiltrados entre los manifestantes serán los que realicen acciones violentas contra la policía y otros actos vandálicos para justificar así cargas policiales contra manifestantes pacíficos. Ya lo hacían los Nazis, también lo hacían los Frankistas y es lo que hace Israel bombardeando hospitales y escuelas o lo que les de la puñetera gana solo con decir que había un sótano lleno de los que les de la gana.
Como lleguen estos al gobierno prepárense que nos van a hinchar a hostias como salgamos a la calle. Pero libertad, carajo. Libertad según lo diga Ayuso, claro.
Y eso que son católicos cristianos eh, llegan a ser musulmanes o judíos y flipamos .
Buen comentario.