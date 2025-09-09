edición general
Madrid "reprimirá" cualquier incidente violento en la Vuelta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado este martes que se «reprimirán» los actos violentos que se produzcan en la última etapa de la Vuelta Ciclista, que llegará a Madrid el domingo: «tolerancia cero hacia los disturbios y hacia los incidentes violentos».

ipanies #2 ipanies
No se ha producido ningún incidente violento, pedazo de genocidafriend!!!!
johel #8 johel *
#2 Para el pp cualquier tipo de manifestacion que no sea contra el gobierno de "los otros" es un acto violento.
Un par de pulseritas infiltradas y arreglado.
sotillo #10 sotillo
#2 Ya dará las oportunas órdenes a la policía para que sean violentos y monten falsos ataques
beltzak #14 beltzak
#10 Los ataques serán de verdad, como cuando Hitler quemó el parlamento para acusar a la oposición.

Pero si, nazis infiltrados entre los manifestantes serán los que realicen acciones violentas contra la policía y otros actos vandálicos para justificar así cargas policiales contra manifestantes pacíficos. Ya lo hacían los Nazis, también lo hacían los Frankistas y es lo que hace Israel bombardeando hospitales y escuelas o lo que les de la puñetera gana solo con decir que había un sótano lleno de los que les de la gana.
makinavaja #17 makinavaja
#10 Los incidentes violentos siempre suelen tener a señores de uniforme, casco y porra por medio... casualmente... :-D
Aergon #9 Aergon
Estos son los corruptos con los que nos ha amenazado el genocida de netanyahu. Ya sabeís, los mejores gobiernos corruptos, los de Madrid.
Ratoncolorao #12 Ratoncolorao *
Por un lado jaleando los insultos a Sánchez , por otro hablando de la libertad, por un lado dicen defender a la infancia cuando hablan del aborto, por otro jalean que se hayan asesinado a unos dieciocho mil niños, por un lado dejan que en Chueca se paseen los nazis por Chueca en 2021 diciendo "fuera sidosos de nuestros barrios" (dentro foto) por otro tratan de amedentrar las protestas legítimas.
Como lleguen estos al gobierno prepárense que nos van a hinchar a hostias como salgamos a la calle. Pero libertad, carajo. Libertad según lo diga Ayuso, claro.  media
beltzak #15 beltzak *
#12 “Que te vote txapote” , “Me gusta la fruta Almeida!”.

Y eso que son católicos cristianos eh, llegan a ser musulmanes o judíos y flipamos :troll: .

Buen comentario.
#5 Deperdidos
Es tan tonto el carapolla que no se da cuenta del efecto streisand que tendría lanzar a la UIP contra protestas contra el genocidio.
beltzak #4 beltzak *
Almeida: La violencia se combate con violencia. Excepto en Palestina, que no hay genocidio porque genocidio fue lo que hicimos los Nazis en la segunda guerra mundial y en Guernica.
Sandman #3 Sandman
Se llevan fachalecos para disimular y listo.
sotillo #11 sotillo
#3 Una bandera de España y los tienen que estar reiniciando constantemente
#7 kaos_subversivo
Me recuerda al subnormal de paco bernabe cuando las obras del ave en Murcia
Jakeukalane #1 Jakeukalane
Uf. Muy apetecible.
Urasandi #13 Urasandi
Las mejores represiones, las de Madrid.
Blooder #16 Blooder *
#13 Las mejores intifadas las de Madrid :troll:
Macadam #6 Macadam *
Al genocida, puente de plata
