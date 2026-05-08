Madrid pidió controlar a nueve navarros que no estuvieron en contacto con el virus

La Consejería de Salud de Madrid busca a nueve navarros que navegaron en el mismo barco en el que se declaró un brote de hantavirus que ya se ha cobrado la vida de tres personas. ¿Dónde están esos navarros?: "Yo, en mi casa localizable. Como me has podido localizar tú", le cuenta uno de ellos, Juan Videgall, a EL PERIÓDICO desde su casa en San Sebastián.