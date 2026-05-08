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Madrid pidió controlar a nueve navarros que no estuvieron en contacto con el virus

Madrid pidió controlar a nueve navarros que no estuvieron en contacto con el virus

La Consejería de Salud de Madrid busca a nueve navarros que navegaron en el mismo barco en el que se declaró un brote de hantavirus que ya se ha cobrado la vida de tres personas. ¿Dónde están esos navarros?: "Yo, en mi casa localizable. Como me has podido localizar tú", le cuenta uno de ellos, Juan Videgall, a EL PERIÓDICO desde su casa en San Sebastián.

| etiquetas: madrid , hantavirus , cruceros , salud
19 8 0 K 180 Madriléame
16 comentarios
19 8 0 K 180 Madriléame
a69 #2 a69
Y para que les llaman de Madrid, para recluirlos en el Zendal?
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#4 Setis
#2 Por supuesto. Paga la comunidad de madrid y así van más comisiones a los chanchulleros de los amiguetes.
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taSanás #8 taSanás
#2 "estuvimos unos días como final del viaje y volvimos a Madrid" los buscan porque su ultimo paradero es el aeropuerto de madrid, que sean navarros no quiere decir que no se hayan quedado en madrid.
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sotillo #10 sotillo
#2 Si fuera eso…¿No suena todo cosas de críos malcriados y envidiosos que no saben más que joder a todo el que los rodea?
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jonolulu #1 jonolulu
Pensé que era el Mundo Today
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sotillo #9 sotillo
#1 Ya no dan asco pena tanto indocumentado intelectual, ya solo dan asco
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Cehona #11 Cehona
#9 Fátima Matute, la consejera de Sanidad que lo ha solicitado, en médica y cirujana. Espero que no la regalaran el titulo, como muchos en el Partido Popular.
www.comunidad.madrid/transparencia/persona/fatima-matute-teresa
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sotillo #13 sotillo
#11 Pues la recomiendo que cambie de amistades, la están llevando hacia el mal camino, si no se lo dice su madre ya se lo digo yo
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#6 fremen11
Es por si pertenecían a ETA.....
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Nueve navarros en un navío no ven un nabo ni la nueva nevada
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
¿A que te refieres? ¿Qué piensas que va a pasar?
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manzitor #12 manzitor *
Es lo tiene sobreactuar hasta el ridículo. Son como zombis buscando el poder (de Moncloa, el BOE) hasta que lo encuentre.
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Yonny #14 Yonny
Pero qué pinta en todo esto Madrid ???
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johel #16 johel *
"la realidad es esta: nosotros fuimos en un viaje anterior al del hantavirus, todos bajamos del MV Hondius antes de que subiese este grupo y todos estamos en casa y localizables. Pero nadie se ha puesto en contacto con nosotros ni le vemos sentido a que lo hagan. Menos después de tantos días".
Mas que correcto. Se les puede llamar para recoger datos, pero cualquier declaracion del gobierno de madrid mas alla de eso es intentar sacar redito politico de sembrar el caos. Como bien decia un famoso filosofo pepero "cuanto peor mejor, para mi, beneficio politico"
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#15 dasafu
Por lo que cuentan en la tele y en las ruedas de prensa, la idea es coger a los viajeros del barco, llevarlos a Madrid y tenerlos a todos en cuarentena durante un mes, encerrados en un hospital, bajo vigilancia.
Lo que está pasando es que los llevan a Madrid, les hacen las pruebas para ver si tienen el virus, y los que no lo tienen los dejan marcharse para casa. Las chapuzas typical spanish.
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taSanás #5 taSanás
No hemos aprendido absolutamente nada. Luego que no se podía saber...
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menéame