Madrid pidió controlar a nueve navarros que no estuvieron en contacto con el virus

La Consejería de Salud de Madrid busca a nueve navarros que navegaron en el mismo barco en el que se declaró un brote de hantavirus que ya se ha cobrado la vida de tres personas. ¿Dónde están esos navarros?: "Yo, en mi casa localizable. Como me has podido localizar tú", le cuenta uno de ellos, Juan Videgall, a EL PERIÓDICO desde su casa en San Sebastián.
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Mas que correcto. Se les puede llamar para recoger datos, pero cualquier declaracion del gobierno de madrid mas alla de eso es intentar sacar redito politico de sembrar el caos. Como bien decia un famoso filosofo pepero "cuanto peor mejor, para mi, beneficio politico"
Lo que está pasando es que los llevan a Madrid, les hacen las pruebas para ver si tienen el virus, y los que no lo tienen los dejan marcharse para casa. Las chapuzas typical spanish.