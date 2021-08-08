Madrid lanza un "plan de rescate" de las Matemáticas, con más profesores y cálculo mental

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que va a impulsar un "plan de rescate" de las Matemáticas, con más profesores y cálculo mental en los colegios e institutos de la región sostenidos con fondos públicos, frente a las "recetas ideológicas" del Gobierno de España.
"Educación financiera" en el país con la ley hipotecaria más canalla de toda Europa... Cálculo mental :
PS: Pregunta trampa. La respuesta es infinito."
Es decir, el dinero irá a los concertados.
¿Qué tiene que ver eso con la ideología?
NO HAY SUFICIENTES PROFESORES.
La gente de matemáticas, física, ingenierías etc están trabajando en otra cosa donde te pagan más.
Madrid es de las comunidades que menos paga a sus profesores y donde peor trato reciben, más carga lectiva, ratios elevadas en las aulas, etc.
Al final, gente con más voluntad que conocimientos está dando clase siendo de otra especialidad (biólogos, químicos, ambientales, etc)y sin presentarse ni a la… » ver todo el comentario