edición general
2 meneos
11 clics

Madrid lanza un "plan de rescate" de las Matemáticas, con más profesores y cálculo mental

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que va a impulsar un "plan de rescate" de las Matemáticas, con más profesores y cálculo mental en los colegios e institutos de la región sostenidos con fondos públicos, frente a las "recetas ideológicas" del Gobierno de España.

| etiquetas: matematicas , plan de rescate , madrid
1 1 4 K 0 ocio
13 comentarios
1 1 4 K 0 ocio
Comentarios destacados:      
rutas #3 rutas
Enésima subnormalidad de Ayuso blanqueada por La Razón.
7 K 100
frankiegth #7 frankiegth *
#0 #3. La misma Madrid "sin plan de rescate" para las residencias de ancianos durante la pandemia ahora lanza un "plan de rescate para las matemáticas".
"Educación financiera" en el país con la ley hipotecaria más canalla de toda Europa... Cálculo mental :  media
2 K 36
Sandman #4 Sandman
"Si un judío equivale a 37 palestinos, y el 7-O murieron 1301 judíos. ¿A cuantos palestinos puede asesinar Israel con impunidad?

PS: Pregunta trampa. La respuesta es infinito."
5 K 72
reivaj01 #5 reivaj01
"colegios e institutos de la región sostenidos con fondos públicos"
Es decir, el dinero irá a los concertados.
2 K 36
#1 tomeu
Parece ser que no se le ha ocurrido aumentar sueldo
1 K 32
rendri #6 rendri
No sabía que las matematicaa tuvieran ideologia. Los números solo son de una manera luego ya cada uno que los interprete como quiera pero verdad solo hay una.
1 K 23
#8 Inno
#6 Como explicas con matemáticas que Feijoo gano pero no gobierna porque no quiere. Fuera bromas jajaa...efectivamente los números son números.
0 K 10
Barney_77 #10 Barney_77
#6 ¿No has escuchado hablar de las matematicas con perspectiva de genero? www.elmundo.es/espana/2021/08/08/610fde03fc6c83884b8b464d.html
0 K 10
Morrison #11 Morrison
#10
¿Qué tiene que ver eso con la ideología?
0 K 10
rendri #13 rendri
#10 una cosa es el metodo de enseñanza que es lo que se pueda adaptar/mejorar y otra cosa es que todo tenga ideología
0 K 12
#9 daniMate
Os voy a explicar el problemón con las mates en Madrid

NO HAY SUFICIENTES PROFESORES.

La gente de matemáticas, física, ingenierías etc están trabajando en otra cosa donde te pagan más.

Madrid es de las comunidades que menos paga a sus profesores y donde peor trato reciben, más carga lectiva, ratios elevadas en las aulas, etc.

Al final, gente con más voluntad que conocimientos está dando clase siendo de otra especialidad (biólogos, químicos, ambientales, etc)y sin presentarse ni a la…   » ver todo el comentario
1 K 22
Barney_77 #12 Barney_77
#9 Aparte de necesitar un master de mierda que no sirve para absolutamente nada pero que te tiene haciendo el imbecil y pagando tasas durante un tiempo.
0 K 10

menéame