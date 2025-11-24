edición general
Madrid incorpora robots en el Gregorio Marañón y ahorra 5.700 horas de trabajo

Estas herramientas de software son capaces de trabajar en paralelo al personal e incluso durante la noche.

Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Los mejores robot los de la sanidad de Madrid. xD
#2 migrad
Han descubierto el cron en 2022:

"Todo ello se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital impulsada por Madrid Digital a través del Centro de Automatización Robótica, puesto en marcha en marzo de 2024. Desde entonces, ha informado el consejero, "se han desarrollado 108 automatismos en producción en distintas consejerías". En sanidad, ha añadido, "se han generado 39, de las cuales 14 ya están activas".

Según López-Valverde, desde que esta tecnología comenzó a utilizarse en 2022, ha demostrado su capacidad para agilizar procesos internos, reducir burocracia y reforzar la atención al ciudadano."
jewel_throne #3 jewel_throne
<HUCA>
¿Manolitos?
</HUCA>
#1 vituwaf
Mucho wishful thinking veo yo. No hay ninguna mención a los problemas que semajante cosa crea.
alcama #4 alcama
#1 Eso mismo pensaban cuando se sustituyeron los coches de caballo por coches a motor
Urasandi #6 Urasandi
#1 Ni las horas/coste de desarrollo
