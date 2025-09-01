·
4
meneos
235
clics
Una madre muere mientras se hacía un selfie en una torre: perdió el equilibrio y cayó 90 metros
Elizaveta Gushchina, experta en deportes extremos, cae 90 metros desde una torre mientras inmortalizaba su cumpleaños; la fiscalía investiga el fatal accidente ...
|
etiquetas
:
selfie
,
rusia
,
accidente
3
1
2
K
33
actualidad
21 comentarios
3
1
2
K
33
actualidad
#1
Marisadoro
*
Una madre.
Primero de periodismo, lo importante primero.
8
K
75
#10
endy
#1
#3
hoy en día añadir la etiqueta identitaria es ya casi una tradición
0
K
7
#18
tetepepe
#1
Descripción muy vaga.
Una madre, hija, nieta, bisnieta, tataranieta, posiblemente hermana, tía, sobrina, prima, pero sobre todo, cuñada.
2
K
19
#19
koe
#1
www.catalunyapress.es/firmas/joancarles
0
K
10
#20
Pacman
#1
la noticia original debe estar en inglés.
es muy típico que estas cosas comiencen con "Elizabetha, mother of one, fell from... Bla Bla"
Literalmente, es una mala traducción
1
K
19
#21
allenharpell
#20
Muy probablemente, de hecho la noticia arranca con
Una madre de dos hijos, Elizaveta “Liza” Gushchina, de 45 años, falleció trágicamente tras caer 90 metros desde una torre mientras posaba para un selfie en Rusia.
1
K
18
#5
Sandman
Y para colmo, seguro que la foto le salió movida
1
K
32
#3
koe
Una madre mamífera, humana.
Una persona experta en deportes extremos sería más descriptivo, quizás, pero...
3
K
30
#4
guillersk
Murió haciendo lo que más le gustaba.... Selfies
2
K
27
#13
RoterHahn
#4
Pues eso, deporte extremo.
0
K
12
#8
Pixmac
*
A lo mejor fue un descuido. Estaba haciendo el selfie y viendo el vacío en la cámara se lanzó a él sin darse cuenta que no tenía las cuerdas de seguridad. La costumbre, ya se sabe.
0
K
20
#11
Don_Pixote
“ Una madre de dos hijos, Elizaveta “Liza” Gushchina, de 45 años, falleció trágicamente tras caer 90 metros desde una torre mientras posaba para una selfie
en Rusia
”
Yo no digo nada
2
K
20
#15
diablos_maiq
#11
¿sugieres que la torre tenía ventanas?
1
K
18
#16
The_real_deal
Que desmadre
0
K
12
#9
Arzak_
¡Ay Madre!
0
K
11
#12
drstrangelove
Esperemos que al menos no grabara en vertical.
0
K
10
#14
ChiquiVigo
youtu.be/OGgQDVyUPZ0
0
K
10
#7
MalvadoAspersor
*
Supongo que recalcan lo de madre para que no le den el Darwin de este año
0
K
7
#2
sorlak
Parece que no era tan experta...
0
K
6
#6
diablos_maiq
#2
ex-perta
1
K
29
#17
ChatGPT
#6
90 metros? Ex-plota
0
K
10
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
