edición general
9 meneos
33 clics

La madre de un keniano obligado a convertirse en bombardero suicida por los rusos, "traumatizada" [ENG]

Francis Ndung'u Ndarua, de 35 años, fue filmado con uniforme ruso y una mina terrestre atada al pecho, mientras se le ordenaba correr hacia la tierra de nadie para actuar como bombardero suicida en un ataque a las fortificaciones ucranianas. [...] El hablante ruso le lanza insultos racistas y le da una patada, diciendo que lo utilizará como "abrelatas" para romper las posiciones del ejército ucraniano. Traducción y vídeos mencionados en el artículo en #1.

| etiquetas: rusia , combatientes africanos , carne de cañón , desechables
7 2 0 K 70 actualidad
4 comentarios
7 2 0 K 70 actualidad
suppiluliuma #1 suppiluliuma
La madre de un hombre keniano que fue engañado para luchar por Rusia y enviado a la línea de frente ucraniana para actuar como bomba humana ha dicho que es demasiado "traumatizante" ver las imágenes en vídeo de su hijo.

Francis Ndung'u Ndarua, de 35 años, fue filmado con uniforme ruso y una mina terrestre atada al pecho, mientras se le ordenaba correr hacia la tierra de nadie para actuar como bombardero suicida en un ataque a las fortificaciones ucranianas.

Su madre, Anne, dijo que…   » ver todo el comentario
5 K 49
nosomosnaiderl #4 nosomosnaiderl
Estas cosas, sencillamente no tendrían que existir.
1 K 19
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
La gente de Bart... ¿Preguntaban a la madres los ingleses cuando tenían campos de concentración en Kenya?
0 K 14
nemeame #2 nemeame
Esperemos que Trump levante las sanciones contra esta buena gente pronto, hay que normalizar las relaciones y forrarse. Además los minerales extorsionados a punta de navaja a los ucranianos no se extraen solos y seguro que hay más botín para repartirse con los rusitos
0 K 8

menéame