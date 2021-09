Madre e hija antivacunas mueren por COVID-19 en hospital de Irlanda del Norte

A solo dos camas de distancia Sammie-Jo Forde, de 39 años, y su madre Heather Maddern, murieron con una semana de diferencia debido a que no lograron vencer al virus del Covid-19. El padre y también esposo de Heather Maddern declaró para los medios de comunicación que tanto madre e hija no habían querido vacunarse contra el Covid-19, sin entender las razones. La hija de 39 años no padecía enfermedades o problemas que salud que la pusiesen en riesgo.