Madonna responde ao Celta e resolve o misterio da súa camiseta: «Lévoa posta e represento o voso equipo con todo o meu espírito!»  

Madonna confirmou nas súas redes sociais que conserva a camiseta do Celta que levou no concerto de Balaídos de 1990. O club pedíralle axuda cun chío: «Unha mensaxe musical para ti… A paixón da túa música co corazón do noso club. Axúdasnos? Téla?». A artista respondeu: «Esta camiseta forma parte da miña historia! Lévoa e represento o voso equipo de espírito». A 'raíña do pop' tamén compartiu nas súas redes o vídeo da actuación da orquestra folk Sondeseu versionando «Like a Prayer» na previa do Celta-Real Madrid. [GL en todo o sub]

ewok #11 ewok *
#7 Para quien no quiere entender, "Madonna confirmou nas súas redes sociais que conserva a camiseta do Celta que levou no concerto de Balaídos de 1990." debe ser dificilísimo de descifrar, y el enlace a una canción en inglés no te digo nada.

* Por tu formación, tú mejor que yo sabrás si es cosa de alergias.
2 K 33
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
Seguro de que correu ao armario para poñelo.
0 K 20
ewok #3 ewok
#2 Ao de Lisboa ou o de Londres? :-P
0 K 12
taSanás #9 taSanás
Madonna, una máquina del márquetin.
, me descojono cuándo en los conciertos los artistas dicen el nombre del pueblo o ciudad y todos a aullar... esto, lo mismo.
1 K 16
ewok #15 ewok
#9 En este caso, igual los del márquetin son (también) los del Celta.
0 K 12
taSanás #18 taSanás
#15 yep
0 K 8
ewok #1 ewok
Nos comments sae Evaristo LPR, un siareiro.
0 K 12
ewok #24 ewok
#23 Xa...
* Eu envío a nova no sub que administro, coas normas do sub.
* Ti comentas e eu non podo respostar, segundo ti.
* O de non perseguir intolerantes, non vaia ser... :roll:
0 K 12
ewok #13 ewok
#10
这条发布不违反任何规则，但有些人很偏见。
* Zhè tiáo fābù bù wéifǎn rènhé guīzé, dàn yǒu xiàng nǐ zhèyàng de rén hěn bù róng.
0 K 12
Enero2025 #14 Enero2025
#13 Wǒmen kěyǐ zìyóu biǎodá, dàn bìxū zhù míng xīnwén yuánwén de yǔyán, zhè xiǎnrán wéifǎnle guīzé
0 K 7
ewok #20 ewok
#19
这个版块用加利西亚语。
Zhège bǎnkuài yòng jiālìxīyǎyǔ.
>> [GL en todo o sub] = Este sub usa o galego.
0 K 12
Enero2025 #21 Enero2025
#20 Wǒ bìng bù jièyì, wǒ zhǐshì zài háng shǐ wǒ yòng zhōngwén shuōhuà de quánlì.
1 K 4
ewok #22 ewok *
#21 Ninguén está a negar o teu dereito a escribir no que queres, como estás facendo.
* O que pasa é que votas "errónea" e aquí o que está errado é o teu pensamento intolerante.
0 K 12
Enero2025 #23 Enero2025
#22 Yīn yònghù de tóupiào fāngshì ér duì qí jìnxíng pòhài huò yāoqiú tāmen jiěshì tóupiào lǐyóu shì bù tuǒ de.
1 K 3
EsUnaPreguntaRetórica #12 EsUnaPreguntaRetórica *
Resumindo, que non ten nin puta idea de onde está.
0 K 10
ewok #16 ewok
#12 Pois está á metade do traxecto entre dúas das súas casas.
0 K 12
EsUnaPreguntaRetórica #25 EsUnaPreguntaRetórica
#16 Referíame á camiseta :-D
1 K 22
ewok #26 ewok
#25 Pensei que dicías Vigo! xD
0 K 12
Enero2025 #5 Enero2025 *
#0 Wǒ shénme dōu tīng bù dǒng
0 K 7
ewok #6 ewok
#4 #5 ¿A qué entráis a un sub que no os interesa?

@admin @Eirene siempre igual en este sub...
It doesn't happen in www.meneame.net/m/inglés
Também não em www.meneame.net/m/portugués/portugal-campeao-europeu-euro2016  media
8 K 120
#7 Leclercia_adecarboxylata
#6 Tienes razón, mis disculpas. Pero en tal caso puedes habilitar la opción de que no se envíen nuevos envíos a la cola general.
2 K 33
Enero2025 #10 Enero2025
#6 Rúguǒ wǒ gǎn xìngqù, wǒ huì shǐyòng fànwéi nèi de yǔyán, bìngqiě bù wéifǎn rènhé guīzé
0 K 7
ewok #17 ewok *
#5 [GL en todo o sub] É un grande misterio para un falante de mandarín.
0 K 12
Enero2025 #19 Enero2025
#17 Zhōngwén hé jiā lì xīyǎ yǔ yīyàng dōu shì yǒuxiào de yǔyán. Wǒ liǎng zhǒng yǔyán dōu dǒng, hái néng tīng dǒng qítā jǐ zhǒng. Zhè yǒu shé me wèntí ne?
1 K 5
#4 Leclercia_adecarboxylata
#0 O titularao i entralhidao doveu eser em espanhol, si us plau.
8 K -32
Sergio_ftv #8 Sergio_ftv
#4 El idioma gallego es tan español como el castellano.
5 K 77

menéame