Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro francés

El presidente francés, Emmmanuel Macron, nombró este martes a Sébastien Lecornu, de 39 años y ministro de Defensa hasta hoy, como nuevo primer ministro francés, según informó el Elíseo. Macron le ha encomendado “la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses”, precisó la Presidencia francesa en un comunicado.

EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
El chiste se cuenta solo.
cosmonauta #3 cosmonauta
jojojojojo.. ¿Lecornu?
Milmariposas #5 Milmariposas
Aparte del mal chiste con el apellido (cornudo), es más de lo mismo. Sale de un ministerio (ejército) y se mete en el bolsillo del presi como primer ministro.

Lampedusa decía en su "Gatopardo" aquello de que es necesario que algo cambie para que todo sea igual. Pues eso.
#6 chavi
Que espera que cambie con eso ???

6 meses.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Un equipo a imagen y semejanza.  media
LinternaGorri #1 LinternaGorri
Se ve que no pilla las indirectas
