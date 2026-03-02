'Lorquiana', un sorprendente cómic que une las tres grandes obras de teatro de Lorca  

En agosto se cumplirán 90 años de la muerte de Lorca, pero su obra sigue tan viva como siempre como demuestra la excelente novela gráfica Lorquiana (Planeta Cómic), una original fusión de sus tres grandes obras de teatro: Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, protagonizadas por una mujer llamada Lorquiana. Una historia feminista sobre la España vaciada, la opresión patriarcal, el sufrimiento de la mujer y la venganza, escrita por el nominado al Premio Planeta Salva Rubio (El Fotógrafo de Mauthausen, El primer Dumas) y la dibujante