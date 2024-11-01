Logran por primera vez cartografiar el clima de exoplanetas similares a la Tierra

Un equipo internacional con investigadores de las universidades suizas de Ginebra (UNIGE) y Berna (UNIBE) ha logrado cartografiar por primera vez el clima de dos exoplanetas rocosos de masas similares a las de la Tierra, con oscilaciones térmicas de casi 500 grados centígrados entre su día y su noche.
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No, dice oscilaciones térmicas .. puedes tener 300 grados por el día y refrescar a -200 por la noche.
Al final estos planetas suelen ser los que están pegados a la estrella y les permite sacar más datos de los tránsitos.
</Modo Rajoy>