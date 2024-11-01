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Logran por primera vez cartografiar el clima de exoplanetas similares a la Tierra

Logran por primera vez cartografiar el clima de exoplanetas similares a la Tierra

Un equipo internacional con investigadores de las universidades suizas de Ginebra (UNIGE) y Berna (UNIBE) ha logrado cartografiar por primera vez el clima de dos exoplanetas rocosos de masas similares a las de la Tierra, con oscilaciones térmicas de casi 500 grados centígrados entre su día y su noche.

| etiquetas: cartografía , clima , exoplanetas , james webb
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9 comentarios
8 1 0 K 108 ciencia
elTieso #1 elTieso
500°C :-O mondo infierno.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
#1

No, dice oscilaciones térmicas .. puedes tener 300 grados por el día y refrescar a -200 por la noche. xD
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Alakrán_ #7 Alakrán_
#1 Te puedes quedar en la cara fresquita, los 500° es de diferencia entre las dos caras.
Al final estos planetas suelen ser los que están pegados a la estrella y les permite sacar más datos de los tránsitos.
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#2 Pitchford
Pues menos mal que son similares.. Como serán los diferentes...
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ombresaco #3 ombresaco
Si no saben qué tiempo va a hacer mañana, cómo van a saber el clima en exoplanetas!

</Modo Rajoy>
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Escafurciao #5 Escafurciao
#3 no confundas clima con tiempo.
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josde #6 josde
#5 Ambos van cogidos de la mano.
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ombresaco #9 ombresaco
#5 se ve que no recuerdas a Rajoy... me hago mayor
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ViejoInsultaAChemTrail #8 ViejoInsultaAChemTrail
¿El clima se cartograria?
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