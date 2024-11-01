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Los lobos están haciéndose cada vez más numerosos en España y en una década han duplicado los ejemplares

Los lobos están haciéndose cada vez más numerosos en España y en una década han duplicado los ejemplares

El recuento, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, confirma que la mayor parte de los lobos sigue en el cuadrante noroeste, sobre todo en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Ese avance tiene una cara dura para los ganaderos. Solo en Castilla y León se certificaron en 2024 unos 3 973 ataques que provocaron la muerte de 5 985 animales, casi un 47 por ciento más de ataques que en 2021.

| etiquetas: lobos , españa , cantabria , león , galicia , asturias , manadas , ganadería
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6 comentarios
3 1 1 K 29 actualidad
#3 soberao
Buena noticia, así no solo será el jabalí el que se expanda porque ahora con los lobos estarán más contolados.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues estaban antes que nosotros.
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Paladio #2 Paladio
debe ser porque el hombre es lobo del hombre
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#6 amusgada *
el titular on tiene nada que ver con el cuerpo de lanoticia, no se están haciendo "más numerosos" (un 12% de "aumento", considerando que el censo se hace a ojo de buen cubero y cada CCAA pone la cifra que le sale de los cojones por manada -hasta 5-7 según donde- no es un aumento real y la conclusión del informe es que se es tá por debajo de la cifra para la viabilidad de la especie). Si le sumas que Asturias-castilla-Cantabria compartimos Picos y que hay manadas que se computan en las 3 CCAA como diferentes siendo la misma...

Así que el titular debiera incluir las conclusiones del informe y no los lloros no cuantificados de ganaderos.
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NoPracticante #4 NoPracticante
Creo que los cazadores deberían tener derecho a enfrentarse al lobo e incluso al oso.
Eso sí. De uno en uno y manos desnudas.
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#5 Tronchador.
Y siguen siendo pocos.
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