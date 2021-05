Llevé esa muñeca al colegio y me insultaron. Me marcaron como el marica de la clase. Y yo no sabía qué significaba la palabra maricón. Pero sabía que no debía ser algo bueno porque iba acompañado de la palabra mierda. Porque la gente del colegio se apartaba de mí. Como si tuviera algo contagioso. La Barbie no estaba enferma. Y yo tampoco. Me gusta pensar que las fotos en las que tengo mi primera muñeca están desenfocadas porque mi familia no podía ser enfocada. Porque al no ser como las demás era muy complicado etiquetarnos.