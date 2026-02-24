edición general
1 meneos
14 clics

Llegan a España las ‘mantis’ gigantes, capaces de devorar lagartijas y ranas

Las dos nuevas especies son la Hierodula tenuidentata y la Hierodula patellifera, según una investigación publicada en la revista Journal of Orthoptera Research por parte de un equipo del Museo di Archeologia e Scienze Naturali ‘G. Zannato’ (Italia), dirigido por Roberto Battison.

Ambas han sido reconocidas formalmente como especies exóticas invasoras, lo que pone de manifestó que se trata de una creciente amenaza para la biodiversidad, pues se alimentan de especies nativas necesarias para los ecosistemas.

| etiquetas: mantis , invasoras , especie , china
1 0 0 K 13 ciencia
2 comentarios
1 0 0 K 13 ciencia
Catapulta #1 Catapulta
Barcos, contenedores, baja regulación. Un caimán se puede buscar y extraer. Los artrópodos una vez llegan... Mal asunto. Pero bueno, ya cuando haya una epidemia de gusanos comecaras proveniente de comecaralandia, solo entonces regularemos el tránsito de vehículos.
0 K 13
#2 Lusco2
Los gatos domésticos asilvestrados se han convertido en el principal depredador de las mantis asiáticas invasoras.
0 K 7

menéame