Llegan a España las ‘mantis’ gigantes, capaces de devorar lagartijas y ranas

Las dos nuevas especies son la Hierodula tenuidentata y la Hierodula patellifera, según una investigación publicada en la revista Journal of Orthoptera Research por parte de un equipo del Museo di Archeologia e Scienze Naturali ‘G. Zannato’ (Italia), dirigido por Roberto Battison.



Ambas han sido reconocidas formalmente como especies exóticas invasoras, lo que pone de manifestó que se trata de una creciente amenaza para la biodiversidad, pues se alimentan de especies nativas necesarias para los ecosistemas.