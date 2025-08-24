Llaveros con Franco, calcetines de Vox y Ayuso enmarcada. Todo en orden en Majadahonda

José Antonio, Franco y Ayuso. Son los rostros que se venden enmarcados en un puestecillo de Majadahonda, en Madrid, junto a llaveros, banderas y bufandas repletas de banderas de España, escudos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, cruces de Borgoña, águilas franquistas y calcetines de Vox.
| etiquetas: fascismo , caspa , españa , majadahonda , franco , ayuso , vox
Este año el merado de fichajes ha estado un poco parado, a ver si en el de invierno hay movimientos
Tener de voz en la izquierda a ferreras, Juan Manuel de Prada o payasos como este pirado que solo dice chorradas gritando es control obvio de la disidencia.
Así es que bildu y erc votan para black rock y en contra del pueblo por los lanzamientos rápidos de vivienda y se les tiene como "la güena izquierda"
Está todo perdido.
A ver si desde Bruselas legislan algo al respecto, por que lo que es por aquí...