edición general
15 meneos
81 clics
Llaveros con Franco, calcetines de Vox y Ayuso enmarcada. Todo en orden en Majadahonda

Llaveros con Franco, calcetines de Vox y Ayuso enmarcada. Todo en orden en Majadahonda

José Antonio, Franco y Ayuso. Son los rostros que se venden enmarcados en un puestecillo de Majadahonda, en Madrid, junto a llaveros, banderas y bufandas repletas de banderas de España, escudos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, cruces de Borgoña, águilas franquistas y calcetines de Vox.

| etiquetas: fascismo , caspa , españa , majadahonda , franco , ayuso , vox
12 3 1 K 248 actualidad
7 comentarios
12 3 1 K 248 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Ayuso debería fichar por Vox y Page por el PP.

Este año el merado de fichajes ha estado un poco parado, a ver si en el de invierno hay movimientos
2 K 52
#7 Katos
#1 Ayuso seguirá en el PP y el Psoe lo que tendria es que dejar las armas como otrora realizo cierto partido de coalición.
0 K 6
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
Juan Manuel de Prada no ha sido ídolo progresista ni voz de la izquierda en su vida, Hulio :shit:. (Se identifica como carlista :-D)
1 K 31
Tkachenko #2 Tkachenko
La caspa nunca se fue :wall:
0 K 20
#3 Toponotomalasuerte
#2 de hecho todo ídolo supuestamente progresista es pura caspa asquerosa.
Tener de voz en la izquierda a ferreras, Juan Manuel de Prada o payasos como este pirado que solo dice chorradas gritando es control obvio de la disidencia.
Así es que bildu y erc votan para black rock y en contra del pueblo por los lanzamientos rápidos de vivienda y se les tiene como "la güena izquierda"

Está todo perdido.
0 K 10
#5 pcmaster
Vender ese tipo de cosas es apología del fascismo y debería estar prohibido. Pero si no lo está, es de mal gusto pero desgraciadamente no se puede hacer nada.

A ver si desde Bruselas legislan algo al respecto, por que lo que es por aquí...
0 K 19
Shuquel #6 Shuquel
Por qué equiparan a Ayuso con Franco? No será de mi gusto pero no es una genocida, ni ha dado un golpe de estado provocando miles de muertos en una guerra civil y una posguerra casi peor. Ni ha mandado fusilar a contrarios.
0 K 10

menéame