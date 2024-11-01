Las listas de espera de mamografías en el hospital que concentra el 90% de los fallos de cribado aumentan un 15% en el último año

Un total de 1.950 pacientes aguardaban hasta el pasado noviembre una mamografía dentro del plazo legal de seis meses en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que ha concentrado el 90% de los fallos en el escándalo del cribado del cáncer de mama, según reconoció el propio Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla tras conocerse la crisis sanitaria. Hace un año, las esperas para la realización de estas pruebas diagnósticas afectaban en este mismo hospital de la capital andaluza concretamente a 1.698 mujeres.