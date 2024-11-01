edición general
Lista negra: NO COMPRES estos coches

Hoy nos hemos propuesto una misión: Desenmascarar a los “Coches Problemáticos”. Hemos elaborado la “lista negra de coches para no comprar” que pueden acabar con tu paciencia, tu dinero y que se devalúan mucho. ¿Estás pensando en cambiar de coche? Te recomiendo que, antes de que te arrepientas durante años, veas este vídeo.

sleep_timer
Lo vi hace ya
Recomendable.
chocoleches
#1 Cualquier video de este canal es recomendable.
eltoloco
#2 bueno, bueno, este tipo sabe mucho de coches de combustión y de historia de la competición, pero es un reconocido anti-eléctricos, así que no, cualquier vídeo no es recomendable, sus vídeos son muy sesgados en ese sentido.
Marisadoro
La lista en la descripción del propio video del Garaje Hermético.

Hemos hecho este vídeo por tres circunstancias: Una, pese a todo, no estaba muy satisfecho de…   » ver todo el comentario
Cuchifrito
El argumento del model 3 para estar en el video es bastante pobre. Y encima sobre algo que en la versión actual que lleva ya un par de años en el mercado está mucho mejor (y el vídeo tiene un mes)
