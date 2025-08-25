El líder de Vox en Madrid justifica con su labor como portavoz nacional sus ausencias de la Asamblea, pese a cobrar un plus de 1.556 euros

Uno: “[Es] impresentable que un diputado que cobra un complemento por asistir a las Juntas de Portavoces de cien solo haya asistido a 19″. Dos: “[Es] impresentable que se tomen retribuciones por una trabajo que no se hace”. Tres: “Si considera que no tiene que asistir a la Junta de Portavoces, tampoco debe cobrar ese complemento retributivo”. Las tres frases las pronunció uno de los actuales diputados de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, en 2014, cuando era portavoz del PP,
Periodista formado en ABC, con cargos en La Gaceta de los Negocios, Intereconomía y La Razón, actualmente portavoz nacional y presidente provincial de Vox Madrid, padre de tres hijos y voluntario en la Orden de Malta...
No he podido averiguar si tiene algún parentesco con Fuster Fabra, pero no me extrañaría nada, a los extremos fachosos les gusta ponerse un acento en sus apellidos para no parecer tan catalán, véase Serrano Súñer.