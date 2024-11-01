·
más visitadas
13428
clics
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
10850
clics
La portada de 'El Jueves' sobre el franquismo que no va a sentar nada bien a Isabel Díaz Ayuso
4822
clics
La actriz Debra Messing recibe críticas tras llamar yihadista a Zohran Mamdani
7958
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
6649
clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
más votadas
307
Israel y sus campos de concentración de niños palestinos
320
Cientos de delfines muertos por los 41 grados de récord en las aguas amazónicas: “Estaba tan caliente que no tenían refugio”
507
El pánico se extiende por el Partido Republicano después de que el Departamento de Justicia revelara que los archivos de Epstein son más perjudiciales para Trump de lo que pensaban [Eng]
283
La Guardia Civil detiene a Álvaro Romillo, el empresario que financió a Alvise Pérez, por la supuesta estafa con criptomonedas
354
Fundación Madrina, lobby antiabortista, ofrece comida en la zona de la DANA a cambio de datos de embarazadas, o "susceptibles de quedar embarazadas" [Val]
4
meneos
47
clics
El líder "podemita" de Vox y el nuevo alcalde de Nueva York
Esta semana, Abascal ha decidido defenestrar a Ortega Smith como portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso.
|
etiquetas
:
abascal
,
vox
,
ortega smith
,
nueva york
,
zohran mamdani
3
1
2
K
13
opinion
5 comentarios
#1
Quillotro
Si a estas alturas alguien todavía duda que Abascal sea un dictador en potencia... Ortega Smith, Monasterio, Ivan Espinosa de los Monteros, Macarena Olona...
2
K
21
#2
SegarroAmego
*
#1
me recuerda a cierto telepredicador de Galapagar que al final se quedó solo de entre los fundadores del partido
3
K
1
#3
Deviance
#2
Lo dices por las dimensiones del casoplón?, o por los títulos académicos? .........
1
K
14
#5
Torrezzno
*
#2
bescansa, errejon, Luis alegre, Miguel urban, Ramón espinar, tania sanchez, Sergio pascual, Teresa rodriguez...
al menos cumplen lo de la regeneración democrática
0
K
20
#4
Torrezzno
Hay LivingStone, hay meneo
0
K
20
