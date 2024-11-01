Liberada en Tailandia una mujer condenada a 43 años de cárcel por lesa majestad

Anchan Preelert, condenada a una de las sentencias más severas en Tailandia por insultar a la monarquía, fue liberada el miércoles por una gracia otorgada con motivo del cumpleaños del rey. La mujer de 69 años fue condenada tras divulgar en YouTube extractos de audio de un pódcast de «DJ Banpodj», un ferviente crítico de la monarquía tailandesa. La exfuncionaria fue condenada inicialmente a 87 años de cárcel, tres por cada uno de los 29 extractos de audio que compartió, pero el tribunal lo redujo a la mitad porque admitió los hechos.