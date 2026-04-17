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El Líbano solicita la intervención de la Unesco ante el temor de que la ciudadela protegida haya sido destruida [ENG]

El Líbano solicita la intervención de la Unesco ante el temor de que la ciudadela protegida haya sido destruida [ENG]

El Ministerio de Cultura del país ha escrito al organismo de la ONU solicitando una «intervención inmediata y rápida para proteger» la ciudadela de Chama’ tras los informes de daños causados por las fuerzas israelíes Los temores de que las fuerzas israelíes hayan destruido la ciudadela de Chama’, del siglo XII, [...] Las autoridades expresaron su «más profunda preocupación» por los informes que indican la «destrucción y demolición total de la ciudadela de Chama’ por operaciones militares con excavadoras».

| etiquetas: libano , israel , crimenes de guerra , oriente medio , patrimonio universal
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9 comentarios
17 4 0 K 183 actualidad
masde120 #2 masde120
Igual que el Isis
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sotillo #6 sotillo
#2 Son peores, es que estaban engañando
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tul #7 tul
#2 claro, son los mismos
3 K 54
Herumel #8 Herumel
#7 CIA/Mossad
1 K 28
#9 Abajo *
#2 Los mismos que como no encuentran un solo vestigio de sus cuentos bíblicos, Moises, David, el reino de Israel, etc. destruyen todo lo demás para poder encajar su cuento
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wata #1 wata
Dejando de lado que es una barbaridad lo que hacen los sionistas con el patrimonio de otros pueblos y de la Humanidad... Ha denunciado el gobierno libanés la invasión de su territorio?
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#5 famufa
Estos, que no le hacen caso literalmente a nadie ni a nada, ni a ninguna institución ni organismo, ¿qué les va a decir la Unesco?
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#3 Sacapuntas
¿Intervención? En la Unesco no tenemos cascos azules y, visto lo visto, en la zona los respetan entre muy poquito y nada. Va a ser que me quedo en el despacho. firmado: la Unesco.
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Nube_Gris #4 Nube_Gris
En esta guerra Dios no es excusa: es un simple comodín.

A eso ha quedado reducida la religión de {0x1f511} .
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menéame