El Líbano solicita la intervención de la Unesco ante el temor de que la ciudadela protegida haya sido destruida [ENG]

El Ministerio de Cultura del país ha escrito al organismo de la ONU solicitando una «intervención inmediata y rápida para proteger» la ciudadela de Chama’ tras los informes de daños causados por las fuerzas israelíes Los temores de que las fuerzas israelíes hayan destruido la ciudadela de Chama’, del siglo XII, [...] Las autoridades expresaron su «más profunda preocupación» por los informes que indican la «destrucción y demolición total de la ciudadela de Chama’ por operaciones militares con excavadoras».