Para que conste, el presidente de los Estados Unidos afirma simultáneamente que ha ganado la guerra, que actualmente la está ganando, que necesita ayuda para ganar la guerra y que no necesita ayuda para ganar la guerra. Todo para destruir el programa nuclear que afirma haber destruido el año pasado.”
Daranctenus.
Como si en mundo fuera un videojuego infantil.
Ya se darán cuenta de los bobos que son ... sobre todo los consevadores clásicos que se han dejado arrastrar por esta perdida de papeles cognitivios.
El resto solo podemos expresar nuestra perplejidad. ¿Que coño le pasa a esta gente?.
Como presidente es un número artístico verlo todos los días. Los medios de comunicación parecen disfrutar de difundiendo sus barbaridades. Feindesland te ha faltado decir:
Si Irán no se rinde, empezaré con armas nucleares. Nosotros vamos a escoltar a los buques cargueros. Lo vamos hacer con los aliados. Vamos a decidir quién será el lider espiritual. No necesito a la Otan. Es divertido hundir barcos. Es divertido tomar Cuba.
Trump no mata la gente. Lo que mata a los gazaties, libaneses, iranies, etc. no es Trump. Lo matan aquellos que lo han votado y financiado y ayudado. Esos son los culpables. Como el Brexit. Quién se creyó las chorradas del Brexit? Y se lo creyeron aquellos que se creen que saltar por la ventana no produce daños en los cuerpos. Lo que mata de verdad, son los tontos que le votan. Los tontos que votaron Brexit. Y en nuestro país, respetando al electorado... qué puedo decir, he visto muchas elecciones en colegios electorales. La gente decide su voto en segundos, lo he visto con mis propios ojos. Votas a un partido que durante 4 años va a dirigir la sanidad, educación, política exterior, etc. usas segundos de tu vida para algo tan trascendental. Qué quieres que te diga, si desmantelan la sanidad, te lo tienes merecido. Si tus hijos no tienen educación de calidad, te lo tienes merecido.
Me gusta Trump, es lo que tiene votar a una figura como ese personaje. Trump sigue así. Es importante que dejes en su memoria cómo eres realmente y pongas en evidencia su ignorancia o ingenuidad.