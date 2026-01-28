Fragmento del monólogo de Ignasi Taltavull – Ya no sé ni lo que digo:

Eh, no, yo creo que si queremos de verdad acabar con la ultraderecha, lo que tenemos que hacer es unirnos la gente de izquierdas y la gente no nazi

La gente no nazi ya está en mi equipo, ya es la única exigencia. No eres nazi, eres mi hermano. Tenemos que unirnos y quedarnos con la simbología de la ultraderecha, reivindicarla como propia. Igual que los gays hemos hecho con el “maricón” que ahora lo decimos nosotros, tenemos que hacer lo mismo.

Las feministas en el 8M, esvásticas lilas pintadas en la frente. Ya os llaman feminazis, id hasta el final sin miedo. Carteles de Führer, yo sí te creo. El día del orgullo, banderas del arcoíris con el aguilucho encima. Que la Audiencia Nacional esté en plan, son de los nuestros, que me bajo con la toga bailar, ¿eh?

Y migrantes cruzando el estrecho cantando el cara al sol, cara al sol.¿ No? Que la Guardia Civil esté como si él canta el cara al sol, el inmigrante soy yo.

No, tío, si nos quedamos su simbología les dejamos sin nada.

Esta gente no son de reinventarse, ¿eh?

Y los confundiremos tanto que habrá nazis diciendo:

"Creo que voy a borrarme el tatuaje de Hitler porque parezco maricón."

youtu.be/KY3GAhxNRqk?si=wQrFnsNJZQdmlKg_&t=412

a partir del min 6:52

'Ya no sé ni lo que digo' es el nuevo especial de comedia de Ignasi Taltavull.

Una hora de stand up sobre amor, palomas y homosexualidad, entre otras cosas. Ignasi Taltavull es cómico y guionista, co-creador del podcast La Ruina junto a Tomàs Fuentes, además de los podcast Aquí Estamos y Lejos de Aquí con Adri Romeo. En televisión ha trabajado en Crackòvia y Està Passant (TV3), y en stand-up ha dirigido los especiales de Magí García y Adri Romeo.