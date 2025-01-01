edición general
Kick expulsa a Simón Pérez y Silvia Charro de la plataforma tras la muerte del 'streamer' francés

Kick expulsa a Simón Pérez y Silvia Charro de la plataforma tras la muerte del 'streamer' francés  

El extertuliano y economista caído en desgracia tras viralizarse un vídeo suyo bajo el efecto de las drogas subsistía humillándose en Kick a cambio de donaciones

9 comentarios
victorjba #2 victorjba
Pues ahora se morirá de hambre
#4 Troll_hunter
#2 offline
millanin #3 millanin
No necesita ayuda por que ayudar a los demás es antiliberal y ya se regulará solo.
DaniTC #9 DaniTC
#3 que pida un préstamo.
Pertinax #1 Pertinax
Ahora tendrá que volver a robar.
The_Return_of_Sbag #6 The_Return_of_Sbag
Lo de estos dos es una historia de amor digna de una peli protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks, pero dirigida por Kusturika.
#8 Tks4dTip
No sé si Amazon tiene una campaña contra Kick pero lo de este hombre francés lo he buscado y lo que he visto es una puta vergüenza. Llegados a este punto si alguien habla de libertad de expresión directamente es un hijo de la grandísima puta. Ni la plataforma ni los "streamers" que participaron en este homicidio se pueden ir de rositas sin ser juzgados. Evidentemente merecen un juicio justo, pero el tío al que han matado también merece justicia. Con lo que he visto, y no soy para nada…   » ver todo el comentario
Veo #5 Veo
Seguimos con la campaña pagada por amazon contra kick... sensacionalista: La muerte del streamer francés no tiene nada que ver con el baneo de estos dos.
The_Return_of_Sbag #7 The_Return_of_Sbag
Por cierto, "charro" en portugués significa "porro".
